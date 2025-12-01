Стилист Сатлейкина предложила выбрать для новогодней ночи наряд в оттенке металлика

Стилист Мария Сатлейкина рассказала радиостанции Sputnik , какие наряды лучше выбрать для встречи Нового года

По ее мнению, среди основных тенденций сезона выделяются кожаные пиджаки и костюмы с подчеркнутыми плечами, кружевные элементы, юбки, тренчи и ткани с эффектом полупрозрачности.

«Подойдут оттенки металлика, особенно серебро, еще можно глубокий синий и индиго. Это идеально для платьев, костюмов, бархата и атласа», — отметила эксперт.

Она также посоветовала обратить внимание на коричневые, карамельные, изумрудные и молочные тона.