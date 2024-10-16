Стилист Рокицкий указал на вред домашних масок для волос с перцем и горчицей

Топ-стилист и партнер L’Oréal Professionnel Paris Максим Рокицкий назвал использование домашних масок ошибкой в уходе за волосами. Об этом сообщила «Газета.ru».

По словам эксперта, средства, приготовленные из «подручных» продуктов, могут вызвать раздражение и навредить коже головы. Особую опасность представляют смеси с перцем и горчицей, отметил Рокицкий.

Он посоветовал использовать профессиональные маски и бальзамы. Средства, разработанные в лаборатории, имеют научно доказанный эффект.

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