Стилист Рокицкий указал на вред домашних масок для волос с перцем и горчицей
Топ-стилист и партнер L’Oréal Professionnel Paris Максим Рокицкий назвал использование домашних масок ошибкой в уходе за волосами. Об этом сообщила «Газета.ru».
По словам эксперта, средства, приготовленные из «подручных» продуктов, могут вызвать раздражение и навредить коже головы. Особую опасность представляют смеси с перцем и горчицей, отметил Рокицкий.
Он посоветовал использовать профессиональные маски и бальзамы. Средства, разработанные в лаборатории, имеют научно доказанный эффект.
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