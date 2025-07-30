Стилист Подрезкова посоветовала разделить одежду в шкафу по категориям

Стилист Анастасия Подрезкова поделилась с « ФедералПресс » советами по наведению порядка в шкафу. Первый шаг — разбор гардероба.

Как пояснила эксперт, следует избавиться от устаревших или изношенных вещей. Затем нужно создать комплекты из оставшихся предметов одежды и сфотографировать их. Это облегчит подбор образов в будущем.

Для удобства поиска вещей специалист посоветовала распределить одежду по категориям: низы и верха, пиджаки, трикотажные изделия и платья.

По словам стилиста, стоит сформировать капсульный гардероб — несколько комплектов одежды, которые хорошо сочетаются между собой. Создать органичные сочетания можно для работы, прогулок и торжественных случаев.