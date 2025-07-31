Стилист Подрезкова посоветовала при выборе гардероба отталкивать от образа жизни

Формирование стильного гардероба не определяется возрастом, а зависит от ряда других факторов. Об этом рассказала стилист Анастасия Подрезкова в беседе с сайтом «ФедералПресс» .

«Первое, от чего стоит отталкиваться, – это ваш образ жизни. Место работы и наличие дресс-кода, как вы проводите свое свободное время – прогулки по городу, вечерние и досуговые выходы, экскурсии, поездки и т. д. Проанализируйте, для каких целей вам нужна одежда, насколько вам важен комфорт, и уже исходя из этого подумайте, какие стилевые направления вам бы подошли», — отметила специалист.

Также важно учитывать особенности фигуры и умение работать с пропорциями. Каждая женщина уникальна и может подобрать одежду, которая подчеркнет достоинства и скроет недостатки.

Не менее значим и такой аспект, как контрастность внешности. Она влияет на выбор цветовой палитры гардероба, добавила Подрезкова.