Стилист Орлова назвала богемные платья и искусственный мех трендами осени-2025

Основатель FashionTech-платформы FRWF и блогер Любовь Орлова рассказала « Газете.ru » о главных трендах в одежде осенью 2025 года. Среди них — кожаные тренчи, декоративные ремни, юбка-карандаш и объемные плечи.

По словам эксперта, популярность набирают богемные платья свободного кроя, перекликающиеся с модой 70-х и 2010-х.

«Осенью их можно комбинировать с грубыми ботинками, кожаными куртками и длинными пальто — так они будут работать как „мягкий протест“ против офисной строгости», — пояснила стилист.

Специалист также отметила возвращение моды на искусственный мех, который можно использовать как стилистический акцент на коротких воротниках, болеро и вставках. Кроме того, Орлова рекомендовала включить в гардероб наряды с кружевом. Такой элемент создает контраст с повседневной одеждой, добавили «Известия».