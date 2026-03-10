Стилист Носкова сообщила о популярности эстетики сафари в весенних образах

По словам эксперта, образ в стиле сафари прекрасно впишется в весенний гардероб. Стоит обратить внимание на платья с накладными карманами, светло-песочные рубашки, тонкие жилетки цвета хаки и просторные бермудские брюки. Такой комплект позволит выделиться среди окружающих.

Самыми популярными цветами весны станут «Облачный танцор» и «Преображающий бирюзовый». Среди принтов будут популярны клетка, горох, цветы, полоска и анималистичный принт. Для создания ярких образов стоит обратить внимание на шелк, атлас, лаковую кожу, лайкру, экомех, лен и шифон.