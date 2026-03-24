Стилист Михнова посоветовала женщинам старше 30 выбирать бомберы из шерсти

Дизайнер Марина Михнова рассказала «Газете.ru» , как женщинам после 30 лет носить бомбер, чтобы не выглядеть как подросток.

Эксперт рекомендовала выбирать модели из качественных материалов.

«Стоит делать ставку на бомберы из качественных материалов, чтобы верхняя одежда выглядела органично и удачно комбинировалась с разными частями образа», — заявила она.

Среди подходящих тканей Михнова назвала плотный хлопок, шерсть, твид и фактурный нейлон с подкладкой из вискозы.

Стилист обратила внимание и на посадку куртки. По ее мнению, идеальный бомбер должен сидеть ровно по плечам или с минимальным припуском, а его длина должна быть до линии талии или чуть ниже.