Стилист Лондон предрекла возвращение в моду ярких блуз и широких брюк в стиле 90-х

Известная стилистка из США Стейси Лондон поделилась своими наблюдениями о главных модных направлениях предстоящей осени. Об этом сообщил сайт infox.ru со ссылкой на материал Page Six.

По мнению эксперта, в новом сезоне особенно актуальными будут вещи в оттенках коричневого и медного. Кроме того, Лондон подчеркнула популярность одежды с различными принтами.

«Я уверена, что в тренде окажутся леопардовые, гороховые, полосатые и цветочные узоры», — отметила она.

Стилистка рекомендовала обратить внимание на наряды и обувь из замши, а также изделия, украшенные блестками. Она добавила, что осенью женщины чаще будут выбирать платья и юбки для офиса вместо привычных брюк.

Также среди главных аксессуаров осени будут крупные цепочки и объемные сумки. Можно ожидать возвращения стилистики 90-х с яркими блузами и широкими брюками. Стилистка отметила, что цветочные узоры, популярные в прошлом сезоне, не утратят актуальности, но будут представлены в более темной гамме, подходящей для осени.