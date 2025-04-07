Стилист Лисовец: скрывание недостатков фигуры вводит в несчастливую жизнь

Известный стилист Владислав Лисовец посоветовал научиться наслаждаться своей фигурой и не скрывать ее особенности. Об этом сообщил News.ru .

По словам специалиста, непринятие собственного тела может ввести человека в несчастливую жизнь.

«Люди должны наслаждаться своей фигурой, какой бы она ни была, это мой девиз последних 15–20 лет», — заявил модный эксперт.

Он призвал принять уникальные черты внешности, не пытаться их прятать и наслаждаться жизнью. При этом стилист рекомендовал избегать моделей одежды, которые акцентируют внимание на недостатках или чертах, которые сам человек предпочитает не демонстрировать.