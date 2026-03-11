Стилист Лисовец рекомендовал подбирать элегантные образы на весну

По словам эксперта, наступивший сезон диктует правила элегантности: минимум три четверти женского гардероба рекомендуется заполнить классическими элементами, такими как рубашки, блузы, облегающие брюки, пиджаки с поясом и обувь на высоком каблуке. Акцент сезона — утонченность, воздушность тканей, подчеркнутая прозрачность и кружево, создающие атмосферу романтичности и нежности.

Что касается популярных ранее вещей спортивного стиля и элементов оверсайза, то теперь они отправляются на дальнюю полку шкафа. Элегантность возвращается надолго, предлагая женщинам снова ощутить разницу между мужским и женским стилем.