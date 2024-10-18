Стилист Лисовец посоветовал зимой носить кепи и береты

Тренд на вязаные шапки уже отошел, и в этом сезоне модницам стоит выбирать косынки, кепи или береты, сообщил стилист Владислав Лисовец в беседе с Life .

По его словам, зимой 2024/2025 актуальными будут кепи, береты и утепленные косынки в русском стиле, но с современным подходом. Лисовец рекомендует сочетать косынки с кожаными куртками и казаками. Если косынка не по душе, можно рассмотреть кожаную кепку, даже с ушами.

Тем не менее, самые модные аксессуары этого сезона будут иметь русский стиль. Лисовец подчеркнул, что косынка — это настоящий тренд, особенно в сочетании с яркой помадой и очками. Это выглядит весьма актуально и привлекательно.