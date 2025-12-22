Стилист Лисовец посоветовал отказаться от вызывающих нарядов на корпоративе

Известный стилист и телеведущий Владислав Лисовец поделился советами по выбору одежды для новогоднего корпоратива. Об этом сообщил peterburg2.ru .

По словам эксперта, одна из самых распространенных ошибок при выборе праздничного наряда — чрезмерная яркость и попытка выделиться любой ценой. Такие образы могут быстро потерять свежесть и стать неаккуратными.

Лисовец рекомендовал отказаться от вызывающих нарядов и сделать ставку на элегантность. Для женщин он предложил классическое платье, аккуратную укладку и легкий макияж. Мужчинам стилист посоветовал не ограничиваться офисным стилем.