Стилист Лисовец посоветовал избегать пафоса при выборе наряда на выпускной

Образ на выпускной вечер должен отражать индивидуальность и не превращаться в «день свадьбы» с неестественными нарядами. Советами по созданию подходящего образа для выпускного поделился эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец в разговоре с ИА НСН .

Специалист посоветовал избегать излишнего пафоса и придерживаться элегантности, нежности и легкости. Для девушек Лисовец предложил варианты, такие как мини-платье с казаками и кожанкой, а также использование большого пиджака и очков для создания образа девочки из 80-х. Он подчеркнул, что нет необходимости следовать устаревшим трендам, таким как «скатерти» и «шторы» из прошлого.

Юношам эксперт посоветовал не надевать галстук, если это не соответствует их стилю, и рассмотреть возможность сочетания джинсов с туфлями вместо кед. Лисовец также порекомендовал искать платья и образы в интернете, отмечая наличие множества недорогих и достойных вариантов на любой вкус. Он подчеркнул, что важно добавить аксессуары и сумки, чтобы дополнить выбранный образ.