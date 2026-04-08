Стилист Лисовец объяснил, что бренд Diesel завоевал популярность у особой категории людей

Стилист Владислав Лисовец в интервью ИА НСН отметил, что Diesel — это действительно культовый бренд, но он популярен только среди определенной части молодежи, которая предпочитает яркий и броский стиль.

По словам эксперта, в России пик популярности бренда пришелся на 2000-е: тогда джинсы Diesel были символом молодежной моды, а не показателем достатка. В первую очередь этот бренд ассоциируется именно с джинсовой одеждой и исключительно с молодым поколением.

«Бренд сейчас носят, но это бренд-китч, он завоевал популярность у особой категории людей. Это блогеры, длинные ногти, короткая юбка, обувь на шнуровке», — объяснил специалист.

Он также добавил, что встретить парижанку с сумкой Diesel практически невозможно — этот стиль все же остается нишевым.