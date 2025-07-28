Стилист Лисовец назвал неуместным выбор открытых маек без рукавов в деловом стиле

Стилист и эксперт моды Владислав Лисовец дал советы по выбору наряда для офиса в жаркую погоду. Об этом сообщил Life.ru .

По мнению специалиста, спортивная обувь, особенно светлых оттенков и ярких цветов, не подходит для рабочего пространства. Такие кроссовки или кеды могут создать впечатление небрежности в деловом стиле. Стилист рекомендовал выбирать аккуратные темные кожаные туфли или классические мокасины.

Что касается одежды, то Лисовец предостерег от использования футболок с яркими принтами и светлых джинсов. На взгляд эксперта, в офисе неуместна чрезмерная сексуальность, например открытые майки без рукавов. Шорты должны быть длиной до колена и сочетаться с классической обувью. Джинсы лучше выбирать темные или классические.