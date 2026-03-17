Стилист Лисовец назвал кроссовки главным антитрендом весны-2026

Стилист и эксперт моды Владислав Лисовец поделился с Life.ru своими наблюдениями о том, какие предметы гардероба весной 2026 года будут считаться немодными. Он призывает отказаться от привычных сочетаний, чтобы не выглядеть неоригинально и заурядно.

По словам эксперта, главным антитрендом для мужчин и женщин станут кроссовки, особенно высокие у мужчин.

«Это очень устаревший тренд», — отметил Лисовец.

Также в список антитрендов попали объемный оверсайз и верхняя одежда с покатыми плечами. Стилист не рекомендует носить капюшон, надетый поверх тренча или плаща.

Сочетание широких джинсов, белых кед и бейсболки, по мнению эксперта, создает массовый и неинтересный образ. Такие комплекты давно потеряли актуальность.

Лисовец также обратил внимание на некоторые элементы имиджа. Например, высокий хвост может придать облику провинциальности и неаккуратности.

Среди аксессуаров стилист выделил очки, спущенные на кончик носа, и привычку носить сумку перед собой. Такие детали, по его словам, портят общее впечатление от стиля.