Стилист Лисовец назвал кроссовки главным антитрендом весны-2026
Стилист и эксперт моды Владислав Лисовец поделился с Life.ru своими наблюдениями о том, какие предметы гардероба весной 2026 года будут считаться немодными. Он призывает отказаться от привычных сочетаний, чтобы не выглядеть неоригинально и заурядно.
По словам эксперта, главным антитрендом для мужчин и женщин станут кроссовки, особенно высокие у мужчин.
«Это очень устаревший тренд», — отметил Лисовец.
Также в список антитрендов попали объемный оверсайз и верхняя одежда с покатыми плечами. Стилист не рекомендует носить капюшон, надетый поверх тренча или плаща.
Сочетание широких джинсов, белых кед и бейсболки, по мнению эксперта, создает массовый и неинтересный образ. Такие комплекты давно потеряли актуальность.
Лисовец также обратил внимание на некоторые элементы имиджа. Например, высокий хвост может придать облику провинциальности и неаккуратности.
Среди аксессуаров стилист выделил очки, спущенные на кончик носа, и привычку носить сумку перед собой. Такие детали, по его словам, портят общее впечатление от стиля.