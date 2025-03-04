Стилист Лисовец назвал голубой и красный цвета трендами весны-2025

Известный стилист Влад Лисовец в интервью радиостанции « Говорит Москва » призвал не бояться экспериментировать с яркими оттенками в одежде весной 2025 года.

По словам эксперта, в этом сезоне популярны такие цвета, как салатовый, голубой, розовый и красный.

«Все это есть, и можно миксовать. Другое дело, что не стоит сильно перебарщивать, это не должно превращаться в клоунаду», — отметил специалист.

Стилист также посоветовал не привязываться к определенному оттенку. Любой из них можно прекрасно преподнести, если грамотно подобрать силуэт, добавил Лисовец.