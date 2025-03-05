Мода продолжает становиться все более осознанной, и весенний сезон 2025 года не станет исключением. Основное направление индустрии — так называемая устойчивая мода, которая стремится минимизировать экологическое воздействие при производстве и потреблении одежды, рассказала стилист Юлианна Левина в беседе с MIR24.TV .

По ее словам, востребованными становятся натуральные ткани, такие как лен, конопля и органический хлопок. То же самое касается и современных разработок вроде текстиля из растительного сырья или переработанного пластика.

«Выбор в пользу таких изделий подчеркнет вашу осознанность как потребителя», — отметила эксперт.

В свою очередь стилист Наталья Прохорова перечислила антитренды сезона. Постепенно теряют актуальность брюки-карго с множеством карманов, а также стиль куклы Барби, предполагающий розовые образы, пояснила специалист.