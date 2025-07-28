Стилист Лекус посоветовала покупать масла для волос без красителей и отдушек

Масла для волос пользуются спросом, но не все из них одинаково полезны. Подробнее рассказала международный hair-стилист и эксперт по волосам Дана Лекус в интервью KP.RU .

По словам эксперта, минеральное масло создает пленку на волосах и мешает им «дышать». Касторовое, например, слишком густое, тяжело смывается и может утяжелить прическу. Оливковое масло также не всем подходит, так как способно сделать волосы жирными.

Как пояснила специалист, средства с искусственными добавками способны спровоцировать аллергию, зуд, раздражение кожи головы. Лекус рекомендовала всегда читать состав: в натуральных маслах не должно быть синтетических отдушек, красителей и силиконов.