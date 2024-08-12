Стилист Кудрявцева: винные оттенки будут в тренде этой осенью

Винный цвет будет трендом грядущей осени. Правильная стилизация вещей этого оттенка поможет сделать образ особенным, рассказала стилист Анна Кудрявцева в беседе с «ТСН 24».

По словам модного эксперта, аксессуары, обувь и сумки из лакированной поверхности винного цвета сделают образ дорогим и актуальным. Также в тренде будут вещи анималистичных принтов. Леопард, зебра и питон все еще прочно держат позиции.

Кроме того, особенно актуален этой осенью станет платок, который можно повязать даже на ручку сумки, отметила Кудрявцева.