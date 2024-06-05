Стилист Краснова: украшения в виде бантов — тренд лета 2024 года
Имиджмейкер Екатерина Краснова рассказала о главных трендах украшений летом 2024 года. Слова эксперта опубликовала «Москва 24».
Стилист посоветовала обратить внимание на модели в виде бантов. Они помогут добавить внешнему виду игривости и кокетства.
«Изящные бантики в ожерелье или сережках прекрасно дополнят женственный образ. А в брутальном варианте имиджа они создадут удачный контраст», — пояснила специалист.
Она также рекомендовала присмотреться к украшениям в минималистичном стиле. Самым смелым и дерзким подойдут изделия, будто сделанные для детей.
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