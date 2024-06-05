Имиджмейкер Екатерина Краснова рассказала о главных трендах украшений летом 2024 года. Слова эксперта опубликовала « Москва 24 ».

Стилист посоветовала обратить внимание на модели в виде бантов. Они помогут добавить внешнему виду игривости и кокетства.

«Изящные бантики в ожерелье или сережках прекрасно дополнят женственный образ. А в брутальном варианте имиджа они создадут удачный контраст», — пояснила специалист.

Она также рекомендовала присмотреться к украшениям в минималистичном стиле. Самым смелым и дерзким подойдут изделия, будто сделанные для детей.