Стилист Кожемяк сообщила, что молодежь возвращается на рынки ради модных и недорогих вещей

Раньше рынки ассоциировались с опасностью: громкие зазывалы, хватающие за руки, карманные воры. Однако сейчас ситуация изменилась. Агрессивные продажи сменились хорошим маркетингом: на вешалках висят не старые фасоны, а целые готовые наряды, передала «Вечерняя Москва» .

Стилист Ксения Кожемяк объяснила, что молодежь возвращается на рынки ради недорогих и модных вещей.

«Вот, например, платье с бахромой, которое я вчера заметила на модели. <…> Здесь оно стоит 3000 рублей. А у дизайнера цена на него начинается в лучшем случае от 10 тысяч», — отметила эксперт.

Продавцы больше не агрессивные, однако при общении с ними используются знакомые приемы, которым обучают при работе консультантом. Теперь работники пытаются «взять» клиента обаянием: похвалить вкус покупателя в одежде, рассказать о собственном опыте ношения вещи.