Стилист Кожемяк рассказала о возвращении моды времен СССР

Тренды времен Советского Союза вновь становятся актуальными среди москвичей. Об этом рассказала звездный стилист и обозреватель моды Ксения Кожемяк в беседе с « Вечерней Москвой ».

Специалист посоветовала обратить внимание на вязаные сумки-авоськи, а также жемчуг и крупные бусы в несколько слоев. Интересным акцентом станет олимпийка СССР, но не со спортивными штанами, а с удлиненной юбкой или брюками. Кроме того, эксперт рекомендовала добавить в гардероб джинсы клеш, шапку-ушанку и кожаную косынку.

Говоря об антитрендах, Кожемяк предложила заменить вещи кислотных цветов на более спокойные оттенки. Миниатюрные сумки-багет теперь считаются непрактичными, в моде объемные шоперы. Чересчур массивная обувь уходит на второй план, в тренде аккуратные лоферы или ботильоны.