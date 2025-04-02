Стилист Ким рассказала, что джинсы с отворотами войдут в моду этой весной

Весной в моду войдут джинсы с широкими отворотами. Такой фасон подойдет любителям многослойности и нестандартных образов. Об этом рассказала News.ru стилист Ольга Ким, посоветовав выбирать джинсы с яркой отстрочкой.

По словам эксперта, популярными остаются широкие джинсы wide leg. Это могут быть как трубы, так и прямые длинные модели, которые закрывают обувь. Этот вариант стал базовым и актуален уже не первый сезон.

Также набирают популярность джинсы bootcut, клеш от колена. Они визуально преподносят фигуру, особенно если есть лишний вес. На подиумах такжде появились дутые джинсы-каркас. Сейчас их можно найти в премиальном сегменте, но вскоре они могут появиться и в массмаркете.

Стилист отметила, что весной будут актуальны джинсы багги — прямые модели ниже щиколотки и достаточно свободные. Этот фасон подойдет тем, кто ценит комфорт и не хочет, чтобы джинсы волочились по полу.