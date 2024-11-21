Стилист Ким посоветовала встречать Новый год в белом, черном или красном

Близится главная ночь года, и одним из важных вопросов остается выбор наряда. Какому цвету отдать предпочтение, ОТР рассказала основатель сервиса Style Box, стилист Ольга Ким.
По ее словам, никогда не теряют своей актуальности наряды базовых цветов, в частности, красного и белого. Для тех, кто любит приковывать к себе внимание, подойдет красный цвет, он тоже выглядит нарядно.
Кроме того, можно обратиться еще и к пастельным тонам. Они помогут сделать образ более изысканным и элегантным. Также в тренде прозрачные ткани и платья в пол. Стилист добавила, что в новогоднюю ночь можно выбрать наряд со стразами.
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