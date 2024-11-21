Стилист Ким посоветовала встречать Новый год в белом, черном или красном

По ее словам, никогда не теряют своей актуальности наряды базовых цветов, в частности, красного и белого. Для тех, кто любит приковывать к себе внимание, подойдет красный цвет, он тоже выглядит нарядно.

Кроме того, можно обратиться еще и к пастельным тонам. Они помогут сделать образ более изысканным и элегантным. Также в тренде прозрачные ткани и платья в пол. Стилист добавила, что в новогоднюю ночь можно выбрать наряд со стразами.