Стилист Ким назвала теплые косынки и вязаные шапки актуальным трендом этой зимы

Правильно подобранный головной убор поможет выглядеть стильно и красиво предстоящей зимой. Среди модных трендов — вязаные шапки и теплые косынки, рассказала стилист Ольга Ким в интервью «Газете.Ru».
По словам эксперта, актуальными остаются шапки-ушанки с болтающимися ушами, а также головные уборы, похожие на чепчики младенцев, передает kp.ru.
В этом году популярным вариантом для мужчин станут шапки докеры и панамы. Они могут быть из шерсти, вязаные или дутые с утеплителем. Бейсболки из теплых тканей по типу пальтовой шерсти или овчины так же стали трендом сезона осень-зима, резюмировала специалист.
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