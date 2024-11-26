Стилист Ким назвала теплые косынки и вязаные шапки актуальным трендом этой зимы

По словам эксперта, актуальными остаются шапки-ушанки с болтающимися ушами, а также головные уборы, похожие на чепчики младенцев, передает kp.ru.

В этом году популярным вариантом для мужчин станут шапки докеры и панамы. Они могут быть из шерсти, вязаные или дутые с утеплителем. Бейсболки из теплых тканей по типу пальтовой шерсти или овчины так же стали трендом сезона осень-зима, резюмировала специалист.