Стилист Карстен назвал глубокие классические оттенки трендом осени 2025 года

Стилист Никита Карстен поделился информацией о ключевых цветах предстоящего осеннего сезона 2025 года, сообщило «Радио 1» .

По мнению эксперта, мода делает ставку на глубокие и насыщенные классические оттенки, которые заменят яркие неоновые акценты. Эти цвета ассоциируются с осенней природой и создают ощущение уюта, написала «Москва24».

Среди трендовых оттенков Карстен выделил шоколадный марсала, а также насыщенные тона винного, бордового, изумрудного и багряного.

Стилист подчеркнул, что слепое следование модным тенденциям не всегда уместно. Важно подобрать оттенки, которые гармонируют с индивидуальными особенностями внешности.