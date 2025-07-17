Стилист Гладкова рассказала, что купальник из матовой ткани визуально стройнит

При выборе купальника необходимо обращать внимание не только на модные тенденции, но и на восприятие фигуры в такой одежде. Об этом рассказала стилист Анна Гладкова в беседе с сайтом KP.RU .

По ее словам, корректировать силуэт, подчеркивать достоинства и скрывать недостатки можно с помощью цвета, фактуры и деталей.

«Зная базовую информацию о том, что светлые тона, горизонтальные акценты, блеск и фактуры зрительно увеличивают, а темные тона, вертикальные акценты, однотонные и матовые ткани зрительно сужают, вы сможете скорректировать фигуру», — пояснила эксперт.

Девушкам с фигурой «прямоугольник» стилист посоветовала светлые фактурные купальники с завязками. Для типа «груша» — декорированный верх и простой низ. При «перевернутом треугольнике» лучше обратить внимание на темные лиф и плавки с горизонтальными деталями.