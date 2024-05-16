Стилист Евдокимова посоветовала дополнить летний образ банданой в стиле хиппи | 360°

16 мая 2024, 12:11
Стилист Евдокимова посоветовала дополнить летний образ банданой в стиле хиппи
В этом сезоне бандана станет одним из самых трендовых летних аксессуаров. О том, как ее носить, «Москве 24» рассказала стилист Алекса Евдокимова.
Она рассказала, что бандана отлично дополнит образ с платьем, льняным костюмом или джинсами. Повязывать платок можно по-разному. Например, как это делали хиппи.
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«Сложить платок так, чтобы два уголка встретились посередине. Затем согнуть его по диагонали и еще раз пополам, чтобы получилась полоска ткани. Ее центральную часть нужно приложить к области лба, а края затянуть двойным узлом на затылке поверх волос», — рассказала стилист.
Она добавила, что также можно повязывать бандану, как ободок. Также можно носить ее, как обычную косынку. Наконец, платок можно завязать на поясе или на ручке сумки.
Мода
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