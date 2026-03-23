Стилист Еровой поделился рекомендациями, которые помогут сохранить чистоту одежды в дождливую погоду

Эксперт моды, стилист Алексей Еровой поделился рекомендациями, которые помогут сохранить чистоту одежды в дождливую погоду. Он отметил, что небольшая платформа на обуви позволит избежать брызг от луж. Об этом написал NEWS.ru .

Специалист посоветовал отложить широкие брюки до сухих дней. Чтобы разорвать порочный круг, выбирайте ботинки с небольшим каблуком или скрытой платформой. Они физиологически меняют угол отрыва подошвы от асфальта, и грязная вода летит вниз, а не на вашу одежду.

По словам стилиста, лучше отдать предпочтение изделиям из экокожи. Юбку или брюки из такого материала можно очистить одним движением влажной салфетки. Ранее стилист Алексей Сухарев рассказал, что главными трендами весны стали вещи с низкой посадкой и принты в виде цветов. По его словам, также рекомендуется пополнить свой модный арсенал одеждой в горошек.