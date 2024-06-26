Стилист Эриксон назвала топы в технике кроше трендом этого лета

Топы-корсеты из денима и модели в технике кроше считаются самыми трендовыми и актуальными летом 2024 года. Об этом рассказала стилист, основатель школы стиля Ирина Эриксон в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, сейчас в моде ручной труд, женственность и ретро. Соответственно, и топы будут популярными именно те, которые поддерживают одну или сразу несколько таких тенденций.

Так, например, в топах в технике кроше одновременно соединяются и тренд на хендмейд, и на ретро; смотрится такая вещь очень женственно. Также этим летом востребованы топы с воланами, драпировками, рюшами, отметила Эриксон.