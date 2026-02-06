Стилист Эндрюс-Кейтер отметила, что облегающие скинни делают лоферы визуально устаревшими

Мода на обувь без каблука снова в тренде, и многим женщинам старше 30 лет интересно, как носить джинсы с такой обувью и выглядеть современно. Стилист и блогер из Лос-Анджелеса Джен Эндрюс-Кейтер поделилась своими рекомендациями по сочетанию джинсов с лоферами, балетками, мюлями и клогами, ее слова привел сайт Piterburg2 .

По мнению эксперта, лоферы лучше всего смотрятся с прямыми джинсами классической длины или с небольшим клеш до щиколотки. Винтажные джинсы с аккуратным подворотом также хорошо вписываются в образ. А вот облегающие скинни делают лоферы визуально устаревшими.

Балетки с высоким вырезом отлично сочетаются с укороченными прямыми джинсами, которые открывают щиколотку. Модель slim-straight подчеркивает линию ноги и создает элегантный силуэт. Широкие джинсы в пол и балетки — неожиданно удачное сочетание.

Мюли без каблука особенно хороши с расслабленными прямыми джинсами. Кроп-джинсы клеш и модели с необработанным краем тоже отлично вписываются в этот стиль. Главное — избегать слишком длинных брюк, которые закрывают обувь.

Клоги — обувь с характером, требующая особого подхода. Они хорошо сочетаются с широкими или расклешенными джинсами в пол. Джинсы из плотного денима с четкой формой тоже подходят. Супероблегающие скинни в паре с клогами создают дисбаланс.

Острые и миндалевидные балетки визуально вытягивают силуэт. Они отлично работают с прямыми джинсами полной длины. Свободные или мешковатые джинсы тоже подходят. Кроп-джинсы клеш и острые балетки — еще один удачный дуэт.

Возвращение обуви без каблука — это отражение усталости от неудобных трендов и желание жить в своем ритме. Женщины старше 30 лет все чаще выбирают комфорт, но не готовы отказываться от индивидуальности. Flats позволяют экспериментировать с пропорциями, не теряя ощущения стиля, заключила стилист.