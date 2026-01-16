Стилист Дубинин отметил, что башлык или одежда с капюшоном помогут сохранить укладку зимой

Зимой часто бывает сложно сохранить прическу в первозданном виде из-за головных уборов. Life.ru выяснил у стилиста Владимира Дубинина, как не испортить укладку и добежать до работы с идеальным внешним видом.

По мнению эксперта, важно учитывать тип волос, их структуру, толщину и форму стрижки. Вьющиеся и волнистые волосы, независимо от длины, легко возвращаются к исходной форме после снятия шапки.

Для длинных и средних волос лучше всего прятать их под шапку, собирая в пучок, жгут или косу. Обладательницам коротких волос рекомендуется носить башлык или капюшон.

Чтобы избежать заломов на волосах, следует расчесывать их по всей длине и не скручивать под шапкой. Также стоит избегать плотных головных уборов, которые могут утянуть прическу.

«Золотая середина — это башлык или одежда с капюшоном. В крайнем случае — шарф или платок поверх головы», — подытожил стилист.