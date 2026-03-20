Стилист Давиденко рассказала о модных тенденциях для школьного выпускного в 2026 году

Главным принципом для школьного выпускного остается современный, но не перегруженный вид. В 2026 году в моде лаконичность и продуманные детали. Сделать образ запоминающимся помогут отдельные акцентные аксессуары, написал сайт atas.info со ссылкой на стилиста Дарью Давиденко.

Для девушек актуальны: — платья в стиле «минимализм с акцентом»: чистые силуэты, струящиеся ткани, открытые плечи или интересные вырезы; — платье-пиджак — идеальный вариант для создания фактурного и элегантного образа; — сочетание приталенного пиджака или блузы с юбкой-макси или струящимися брюками.

Популярные оттенки: пастельные (лаванда, пудрово-розовый, небесно-голубой) и глубокие цвета (изумруд, бордо, шоколад).

Длина миди и макси остается фаворитом, но также можно рассмотреть альтернативные варианты — костюмы (брючные или с юбкой).

Для юношей: — классические костюмы становятся менее строгими; — в моде светлые оттенки (серый, бежевый, голубой), мягкие ткани и более свободный крой.