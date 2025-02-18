В 2025 году особенно популярными будут кожаные вещи. Модными считаются самые разные варианты: с тиснением под кожу крокодила, лакированные и с эффектом старины, рассказала стилист Ирина Данилова в беседе с «Москвой 24».
Говоря о конкретных моделях, эксперт посоветовала обратить внимание на юбки-трапеции и карандаши. Они отлично смотрятся в образах с объемными свитерами и блузами.
«Кроме того, в 2025 году актуальны кожаные пиджаки — приталенные или объемные. Их можно носить с юбками, брюками или даже поверх платьев», — добавила стилист.
По ее словам, еще один тренд — платья из кожи. Наиболее популярны модели с декоративными элементами, разрезами и асимметрией.
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