В 2025 году особенно популярными будут кожаные вещи. Модными считаются самые разные варианты: с тиснением под кожу крокодила, лакированные и с эффектом старины, рассказала стилист Ирина Данилова в беседе с « Москвой 24 ».

Говоря о конкретных моделях, эксперт посоветовала обратить внимание на юбки-трапеции и карандаши. Они отлично смотрятся в образах с объемными свитерами и блузами.

«Кроме того, в 2025 году актуальны кожаные пиджаки — приталенные или объемные. Их можно носить с юбками, брюками или даже поверх платьев», — добавила стилист.

По ее словам, еще один тренд — платья из кожи. Наиболее популярны модели с декоративными элементами, разрезами и асимметрией.