Мария Белова, известный фэшн-стилист, поделилась информацией о модных тенденциях среди платьев на весну и лето 2025 года. Об этом сообщила « Москва 24 ».

Эксперт выделила модели макси А-силуэта и платья с драпировкой как актуальные варианты. Ассиметричные силуэты и объемные длинные рукава также будут в тренде.

«Советую выбирать и модели с необычными вырезами и драпировкой. Кстати, эти элементы здорово работают в связке: вырезы отлично подчеркивают выигрышные части тела, а драпировка маскирует то, что не нравится», — отметила специалист.

По ее словам, особенно популярны в этом сезоне экологичные ткани, легкий шелк, плотный хлопок, инновационная синтетика и полупрозрачные материалы, такие как кружево и гипюр. Кожаные детали также актуальны. Среди популярных цветов — бордовый, сливочный, молочный, лавандовый и оливковый.