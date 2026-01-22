Стилист Белов высказал мнение, что одежда эпохи Регентства добавит романтики в современный гардероб

Французский Vogue предсказывает возвращение моды XIX века в 2026 году. Эстетика стиля regencycore, вдохновленная эпохой Регентства, может завоевать популярность благодаря сериалу «Бриджертоны». Модные дома уже подхватили тренд, представляя на подиумах романтичные платья, длинные перчатки и корсеты. По словам стилиста Александра Белова, новое веяние должно быть интерпретировано современно и эклектично. Об этом написало ИА НСН .

Белов отметил: «Я думаю, что такой тренд может локально проявиться в женской моде. Это не будет чем-то глобальным: люди по улицам вряд ли будут в таком ходить». Он подчеркнул, что элементы стиля regencycore могут стать частью нарядов для мероприятий и вечеринок, добавляя романтики в современный гардероб.

29 января — дата выхода первой части четвертого сезона сериала «Бриджертоны» на платформе Netflix.