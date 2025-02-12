Стилист Александрова: на 14 февраля женщинам подойдут платья глубоких оттенков

Стилист-имиджмейкер Юлия Александрова дала советы по выбору образа в День святого Валентина. Об этом сообщил News.ru .

Для пар, находящихся в длительных отношениях, посещение театра или концерта может стать отличным подарком на 14 февраля. Мужчинам эксперт порекомендовала выбрать темный костюм и белую рубашку, а женщинам — платье, соответствующее театральному дресс-коду, в черном цвете или других глубоких оттенках.

При отсутствии желания открыто демонстрировать привязанность к празднику, добавила специалист, стоит выбирать одежду в актуальных красных, розовых или пастельных тонах.