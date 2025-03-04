Стилист Абашева: в список антитрендов весной попали грубые ботинки и юбки плиссе

Весной 2025 года некоторые элементы гардероба потеряют свою актуальность, сообщила стилист Дина Абашева в интервью «Москве 24» .

В список антитрендов попали грубые ботинки на тракторной подошве, юбки плиссе и узкие брюки дудочки.

Обувь с тракторной подошвой весной 2025-го заменит другая модель — высокие сапоги на устойчивом каблуке с широким голенищем. Наличие ботильонов тоже стоит пересмотреть. Их лучше не сочетать с юбками и телесными колготками.

В этом сезоне стилист рекомендует отказаться от юбок плиссе: вместо них лучше выбрать классическую прямую юбку длины миди или макси из атласа или шелка. Узкие брюки дудочки также попали в список антитрендов. Альтернатива — брюки палаццо, которые визуально сделают ноги длиннее и скроют недостатки фигуры.

Среди головных уборов популярными будут однотонные кепки для любителей спортивного стиля и шляпки-таблетки для тех, кто предпочитает элегантность. А вот мягкие кепи и береты лучше отложить до возвращения их популярности, добавила Абашева.