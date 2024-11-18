«Стационар-пресс»: нижегородские врачи смогут получать дополнительные выплаты за наставничество

Меры поддержки начнут действовать с 1 марта 2025 года. Участие в программе является добровольным и осуществляется только с согласия руководства. Содержание, сроки и форма такого взаимодействия будут прописаны в трудовом договоре или дополнительном соглашении.

Определять размер доплат станут федеральные либо региональные нормативные акты. В регионе уже более 500 опытных медиков выразили готовность стать наставниками, добавило «Время Н».