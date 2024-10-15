«Стационар пресс»: мягкие бортики и игрушки нельзя размещать в детской кроватке

Синдрому внезапной детской смерти больше всего подвержены дети в возрасте от двух до шести месяцев. По статистике, чаще всего погибают мальчики, трагедии обычно происходят ночью или утром, сообщил сайт «Время» со ссылкой на главного редактора «Стационар пресс» Алексея Никонова.

По его словам, родителям необходимо проявлять особое внимание к младенцам. Если ребенок не дышит, его нужно взять на руки и растормошить, а затем помассировать конечности и мочки ушей. Если это не дало результата, следует незамедлительно вызвать скорую помощь.

Снизить количество внезапной детской смерти помогут простые правила — отсутствие игрушек и мягких бортиков в кровати малыша, твердая и плоская поверхность сна. Класть ребенка в кровать допускается только на спину, резюмировал Никонов.