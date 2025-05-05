«Стационар-Пресс»: 4,5 тыс. нижегородцев вызывали скорую помощь в первые майские

В период с 1 по 4 мая жители Нижегородской области обращались за неотложной медицинской помощью около 4,5 тысячи раз. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на данные редактора «Стационар-Пресс» Алексея Никонова.
Чаще всего медиков вызывали из-за обострения хронических заболеваний — гипертонии и сердечной недостаточности. Также зарегистрировано 104 случая вызова из-за инсульта и 19 случаев из-за острого инфаркта.
Количество пациентов с отравлением пищей и алкоголем не превысило норму, а переломы и ушибы составили около 5% обращений. Два человека погибли после падения с высоты.
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