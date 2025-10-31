Стартапы из Москвы получили призовые места на конкурсе в Китае

Компании из Московского инновационного кластера показали отличные результаты на третьем международном конкурсе Susong Cup Future Industry Technology Innovation Competition в Китае. Мероприятие направлено на укрепление научно-технологического сотрудничества между странами БРИКС и поиск перспективных решений для глобальной инновационной инфраструктуры, сообщил сайт «Москва.ру» .

Второе место заняла компания AppleSkin, которая производит экологически чистую искусственную кожу на основе яблочного наполнителя. Продукция компании способствует снижению негативного воздействия на окружающую среду и развитию устойчивых технологий в легкой промышленности.

Третью позицию заняла компания «МФА ТЕХ», разрабатывающая инновационные материалы для повышения уровня пожарной безопасности. Решения компании направлены на повышение надежности промышленных и жилых объектов и снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций.

Московский инновационный кластер сообщил, что участие российских стартапов в международных конкурсах способствует продвижению отечественных технологий на мировом рынке и укреплению позиций России в сфере высоких технологий. Организаторы отмечают, что конкурс Susong Cup становится все более значимой площадкой для обмена опытом и поиска партнеров среди представителей стран БРИКС.