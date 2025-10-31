Стартапы из Москвы получили призовые места на конкурсе в Китае
Компании из Московского инновационного кластера показали отличные результаты на третьем международном конкурсе Susong Cup Future Industry Technology Innovation Competition в Китае. Мероприятие направлено на укрепление научно-технологического сотрудничества между странами БРИКС и поиск перспективных решений для глобальной инновационной инфраструктуры, сообщил сайт «Москва.ру».
Второе место заняла компания AppleSkin, которая производит экологически чистую искусственную кожу на основе яблочного наполнителя. Продукция компании способствует снижению негативного воздействия на окружающую среду и развитию устойчивых технологий в легкой промышленности.
Третью позицию заняла компания «МФА ТЕХ», разрабатывающая инновационные материалы для повышения уровня пожарной безопасности. Решения компании направлены на повышение надежности промышленных и жилых объектов и снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций.
Московский инновационный кластер сообщил, что участие российских стартапов в международных конкурсах способствует продвижению отечественных технологий на мировом рынке и укреплению позиций России в сфере высоких технологий. Организаторы отмечают, что конкурс Susong Cup становится все более значимой площадкой для обмена опытом и поиска партнеров среди представителей стран БРИКС.