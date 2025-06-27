Станцию метро «Парк Победы» в Петербурге закроют на реконструкцию

Станция «Парк Победы» прекратит свою работу с 06:00 29 июня. Это необходимо для проведения масштабных строительных работ, написала «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу метрополитена Санкт-Петербурга.

В ночь с 28 на 29 июня, во время празднования «Алых Парусов», станция будет функционировать в обычном режиме. Чтобы обеспечить пассажирам доступ к метро, в период ремонта будет усилено движение общественного транспорта до соседних станций «Электросила» и «Московская». Среди доступных маршрутов: автобусы № 3, 26, 50, 226, 263, 281; трамваи № 29, 45.

Троллейбус № 26 изменит маршрут и будет следовать по проспекту Космонавтов и Кузнецовской улице. Появится две новых остановки: на Кузнецовской у проспекта Космонавтов (в сторону Московского проспекта); у проспекта Юрия Гагарина (в сторону проспекта Космонавтов).

Трамвай № 29В начнет курсировать от Трамвайного парка № 1 до проспекта Юрия Гагарина. В часы пик интервал движения составит до 6 минут.

Завершение работ на станции запланировано на 2027 год.