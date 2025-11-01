Станцию метро «Дубравная» в Казани закроют до 25 ноября

С понедельника, 3 ноября, станция казанского метрополитена «Дубравная» временно прекратит работу вплоть до 25 ноября текущего года. Об этом сообщил сайт inkazan.ru .

Закрытие подземки обусловлено необходимостью осуществления строительных работ по прокладке туннелей для второй ветки метрополитена. Данный этап предполагает использование специальных машин-тоннелепроходчиков именно под территорией действующей первой линии метро.

«Мы заканчиваем проходческие работы на первом участке второй линии метрополитена, то есть от станции „Сахарова“ все тоннели построены, нам остался небольшой участок 40 метров», — отметил гендиректор АО «Казметрострой» Марат Рахимов.

Руководитель организации выразил сожаление по поводу создаваемых временных неудобств для пассажиров, прохожих и сотрудников транспортной сферы, подчеркнув важность мер безопасности.