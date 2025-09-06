Стандарт русской кухни распространят на иностранцев

Стандарт русской кухни разработают до конца 2025 года. Об этом «Известиям» на ВЭФ заявил статс-секретарь — заместитель главы Минпромторга Роман Чекушов.

Он отметил, что созданием стандарта занимается специальная экспертная группа, в которую включили чиновников, бизнесменов, представителей общепита, историков и шеф-поваров.

«Наша задача, чтобы потребитель точно знал: зайдя в рестораны русской кухни, он будет пробовать исконно русские рецепты и что в целом антураж ресторана и то, какой там сервис организован, будет соответствовать именно русским традициям», — объяснил Чекушов.

По его словам, группа планирует распространить стандарт не только на отечественные рестораны, но и на заведения, находящиеся за рубежом.

Ранее шеф-повар и совладельц «Даров Руси» Евгений Мещеряков предположил, что в нормы войдут такие традиционные блюда, как щи, окрошка и густые, так называемые десертные каши. Также в списке будут рассольник, пирожки, блины, пельмени и квас.