Стало известно, кто владеет самой дорогой квартирой в Москве

Владельцем самой дорогой квартиры в Москве оказалась экс-невестка депутата и миллиардера Бориса Зубицкого, бизнесвумен Виктория Казак. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В 2017 году сыновья Зубицкого Евгений и Андрей начали спор за наследство отца, в который втянули и жену последнего — Викторию. Вскоре после этого супруг передал ей 16% акций компании «Кокс». В 2021 году Казак стала владелицей жилья в центре Москвы, которое ранее было собственностью ее свекра.

Всего в квартире шесть комнат: три спальни с ванными и гардеробными, кабинет, тренажерный зал, гостевой санузел и прачечная. Вся отделка выполнена деревом, мрамором и кожей.

Сейчас элитную недвижимость выставили на продажу. По данным канала, для оформления ипотеки для покупки квартиры по ставке 21% на 20 лет ежемесячный платеж составит 58 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что певица София Ротару решила продать свою трехкомнатную квартиру в центре Москвы. Недвижимость артистке более 20 лет назад подарил бывший столичный мэр Юрий Лужков.