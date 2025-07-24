Сроки отключения воды перенесли в некоторых районах Красноярска

Коммунальное предприятие «КрасКом» сообщило о переносе планового прекращения подачи холодной воды в Красноярске на август. Изначально планировалось прекращение подачи воды 1 августа, однако в связи с проведением молодежных мероприятий федерального масштаба на базе Сибирского федерального университета сроки были отложены на три недели, написал сайт prmira.ru .

Теперь отключение воды начнется 22 августа в 23:00 и продлится до 24 августа. Вода перестанет поступать в Октябрьский, частично Железнодорожный и Центральный районы города, а также прилегающие садоводческие объединения и частные сектора.

Изменение графика обслуживания водопроводных узлов обусловлено важностью своевременного проведения ремонтных работ и сохранения нормального функционирования инфраструктуры. Потребителям рекомендуется заранее подготовиться к возможным перебоям в подаче воды и соответствующим образом скорректировать бытовые нужды.