Спрос на китайских нянь резко вырос в России

Bloomberg: в России увеличился спрос на нянь из Китая

В России за последние три года резко увеличился спрос на нянь из Китая. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Спрос на воспитателей — носителей китайского языка обогнал востребованность нянь, говорящих на французском и немецком.

Эта ситуация привела к тому, что стоимость услуг няни из Китая увеличилась до 120 тысяч долларов в год, что примерно в 10 раз превышает средний размер заработка в России в 2024 году.

Глава компании English Nanny Валентин Гроголь, которая занимается подбором иностранных нянь для российских семей, рассказал, что лидерство по-прежнему удерживают няни, говорящие на английском языке.

Психолог Роман Цветков отмечал, что изучение иностранных языков в раннем возрасте улучшает память и внимание ребенка, способствует развитию гибкости мышления. Однако важно сохранять баланс в образовательной нагрузке.