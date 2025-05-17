Спикер Сокол сообщил о рекордном числе участников выставки «Сделано в Абакане»

В Абакане стартовала ежегодная ярмарка достижений местных предпринимателей «Сделано в Абакане», которая в этом году привлекла рекордное количество участников. Об этом сообщили «Государственные новости» со ссылкой на данные главы Верховного совета Хакасии Сергея Сокола.
Спикер заявил, что следующей выставке понадобится площадка большего размера, так как количество желающих значительно увеличилось.
Ярмарка объединяет предпринимателей, предлагающих самую разнообразную продукцию: от одежды и стройматериалов до сувенирных изделий с этнической символикой. Сокол посетил мероприятие вместе с мэром Абакана Алексеем Лемином и похвалил бизнесменов региона за постоянную работу над созданием конкурентоспособных товаров.
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